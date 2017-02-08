Крупная магистраль появится в жилмассиве «Снегири» в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы выполнили большой объем строительства в 2016 году. Особое значение имеет дорога по улице Объединения. В перспективе здесь появится новая магистраль, которая свяжет улицу Фадеева с Гребенщикова. Таким образом, мы создадим альтернативу существующей транспортной сети для жителей 5-го и 6-го микрорайонов», — отметил мэр Анатолий Локоть.

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2016 году были выделены бюджетные ассигнования на модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры, повышению эффективности работы городского пассажирского транспорта. За 2016 год в Новосибирске было отремонтировано свыше 1 млн кв м дорог.