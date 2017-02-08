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08:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Крупная магистраль появится в жилмассиве «Снегири» в Новосибирске

Локоть заявил о планах по строительству в жилмассиве «Снегири» крупной магистрали, которая соединит улицы Фадеева и Гребенщикова, сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Крупная магистраль появится в жилмассиве «Снегири» в Новосибирске, сообщает пресс-служба мэрии.

«Мы выполнили большой объем строительства в 2016 году. Особое значение имеет дорога по улице Объединения. В перспективе здесь появится новая магистраль, которая свяжет улицу Фадеева с Гребенщикова. Таким образом, мы создадим альтернативу существующей транспортной сети для жителей 5-го и 6-го микрорайонов», — отметил мэр Анатолий Локоть.

В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» в 2016 году были выделены бюджетные ассигнования на модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры, повышению эффективности работы городского пассажирского транспорта. За 2016 год в Новосибирске было отремонтировано свыше 1 млн кв м дорог.

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