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09:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Проект реконструкции Центрального рынка в Перми разработает компания из Казани

Администрация Перми подвела итоги открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции ЦКР и прилегающих улиц.

За контракт боролись три компании. Победителем признано АО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан». Компания готова выполнить работы за 18 млн руб.

Начальная (максимальная) стоимость контракта составляла 30,125 млн руб.

Проект реконструкции площади Центрального колхозного рынка и прилегающих к ней участков дорог: ул. Пушкина до Комсомольского проспекта, ул. Революции до ул. Куйбышева и ул. Куйбышева от ул. Революции до ул. Пушкина должен быть разработан в октябре 2017 года. С учетом прохождения государственной экспертизы рабочую документацию заказчик планирует получить в апреле 2018 года.

При разработке проекта необходимо учесть предпроектные проработки по реконструкции ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирская с обустройством трамвайной линии. Предусмотреть выделенную трамвайную линию на ул. Куйбышева и ул. Пушкина (от ул. Куйбышева до площади ЦКР). Рассмотреть возможность устройства обособленного съезда с ул. Куйбышева на ул. Краснова в районе стадиона «Динамо».

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