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10:22 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Ветроэлектростанцию построят в Азовском районе

Ветроэлектростанцию планирует построить в Азовском районе Ростовской области компания «Азовская ВЭС».

Как сообщается на сайте донского правительства, предварительная стоимость инвестпроекта — 10 млрд рублей.

По информации областных властей, проект признан масштабным и получил имущественную поддержку — под строительство ветроэлектростанции в Азовском районе без торгов предоставлен в аренду на 10 лет участок площадью 133 гектара.

Начать строительные работы на участке, расположенном на территории бывшей игорной зоны «Азов-Сити», инвестор планирует в конце 2017 года. Ввод в эксплуатацию ветроэлектростанции и поставка электроэнергии на оптовый рынок намечена на 2020 год.

Планируется что мощность первой донской ветроэлектростанции составит 90 МВт. «Это больше всех существующих в России ветропарков», — отмечается в сообщении.

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