Более Br13,4 млн собрано в Беларуси за неучастие в финансировании госрасходов

В ведомстве рассказали, что по состоянию на 7 февраля налоговые органы направили гражданам около 470 тыс. извещений на уплату сбора, 44,5 тыс. граждан уплатили сбор, в бюджет поступило более Br13,4 млн.

В МНС напомнили, что срок уплаты сбора на финансирование государственных расходов за 2015 год истекает 20 февраля 2017 года. Физическое лицо, получившее извещение на уплату сбора, вправе предоставить в налоговый орган документы и (или) пояснения, свидетельствующие об отсутствии у него обязанности по уплате сбора. Информация о гражданах, освобождающихся от уплаты сбора размещена на сайте министерства в разделе «Сбор на финансирование государственных расходов».

Как сообщалось, за неуплату или несвоевременную уплату сбора предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 4 базовых величин. В таком случае составляется протокол и направляется на рассмотрение в суд, который принимает решение либо о привлечении к административной ответственности в виде штрафа в размере от 2 до 4 БВ, либо о применении административного ареста.

В случае применения административного ареста гражданин в обязательном порядке привлекается к общественно полезным работам. Если он отбудет взыскание в виде административного ареста с обязательным привлечением к труду, то сумма сбора считается уплаченной. Административный арест может налагаться на срок до 15 суток.

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят 2 апреля 2015 года.