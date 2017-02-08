В Омске продолжают работу с размещением киосков и ларьков
В Октябрьском округе ситуацию держат под контролем. Сейчас в округе схема нестационарных торговых объектов предусматривает 269 павильонов.
В Октябрьском округе ситуацию держат под контролем. Сейчас в округе схема нестационарных торговых объектов предусматривает 269 павильонов.
Размещение нестационарных торговых объектов — ларьков, киосков и павильонов,
Как сообщили в окружной администрации, по состоянию на 31 декабря 2016 года, схема нестационарных торговых объектов предусматривает 269 павильонов и киосков.
158 из них располагаются на основании договоров аренды земли, заключенных с департаментов имущественных отношений.
54 участка были переданы под размещение ларьков по результатам аукциона, 57 включили в состав
Виктор Колобков, советник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского округа:
— За 2016 год нами организовано проведение восьми аукционов — это 218 лотов), По результатам торгов в течение 2016 года заключено 52 договора. За этот период поступления денежных средств от размещения нестационарных торговых объектов в городской бюджет составили около 18 млн. рублей. Вынесено 13 нестационарных торговых объектов, размещенных без правоустанавливающих документов.
7 торговых объектов
Окружная администрация отметила, что схема размещения нестационарных торговых объектов также предусматривает размещение сезонных объектов. Елочные базары,