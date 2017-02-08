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08:52 (мск), источник: Om1.ru

В Омске продолжают работу с размещением киосков и ларьков

В Октябрьском округе ситуацию держат под контролем. Сейчас в округе схема нестационарных торговых объектов предусматривает 269 павильонов.

Размещение нестационарных торговых объектов — ларьков, киосков и павильонов, по-прежнему находится на особом контроле в административных округах Омска. Так, сотрудники администрации Октябрьского округа систематически проводит инвентаризацию ларьков и киосков, которые расположены на вверенной территории.

Как сообщили в окружной администрации, по состоянию на 31 декабря 2016 года, схема нестационарных торговых объектов предусматривает 269 павильонов и киосков.

158 из них располагаются на основании договоров аренды земли, заключенных с департаментов имущественных отношений.

54 участка были переданы под размещение ларьков по результатам аукциона, 57 включили в состав мини-рынков и торговых зон.

Виктор Колобков, советник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского округа:

 — За 2016 год нами организовано проведение восьми аукционов — это 218 лотов), По результатам торгов в течение 2016 года заключено 52 договора. За этот период поступления денежных средств от размещения нестационарных торговых объектов в городской бюджет составили около 18 млн. рублей. Вынесено 13 нестационарных торговых объектов, размещенных без правоустанавливающих документов.

7 торговых объектов из-за отсутствия правоустанавливающих документов подлежат вывозу.

Окружная администрация отметила, что схема размещения нестационарных торговых объектов также предусматривает размещение сезонных объектов. Елочные базары, квас-бочки, палатки и лотки могут размещаться не более года.

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