В Омске продолжают работу с размещением киосков и ларьков

Размещение нестационарных торговых объектов — ларьков, киосков и павильонов, по-прежнему находится на особом контроле в административных округах Омска. Так, сотрудники администрации Октябрьского округа систематически проводит инвентаризацию ларьков и киосков, которые расположены на вверенной территории.

Как сообщили в окружной администрации, по состоянию на 31 декабря 2016 года, схема нестационарных торговых объектов предусматривает 269 павильонов и киосков.

158 из них располагаются на основании договоров аренды земли, заключенных с департаментов имущественных отношений.

54 участка были переданы под размещение ларьков по результатам аукциона, 57 включили в состав мини-рынков и торговых зон.

Виктор Колобков, советник отдела экономики и потребительского рынка администрации Октябрьского округа:

— За 2016 год нами организовано проведение восьми аукционов — это 218 лотов), По результатам торгов в течение 2016 года заключено 52 договора. За этот период поступления денежных средств от размещения нестационарных торговых объектов в городской бюджет составили около 18 млн. рублей. Вынесено 13 нестационарных торговых объектов, размещенных без правоустанавливающих документов.

7 торговых объектов из-за отсутствия правоустанавливающих документов подлежат вывозу.