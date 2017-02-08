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08:51 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии открылся Региональный туристический форум

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкортостана, на «ВДНХ-Экспо» открылся Региональный туристический форум «Туризм — перспективы и возможности 2017».

Главная задача форума — помочь турагентствам и их клиентам сориентироваться в туристических направлениях и дать им возможность в деталях ознакомиться с различными регионами, курортами, отелями и туристическими маршрутами.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, форум будет работать в течение двух дней, 8—9 февраля. В нем примут участие более 2,5 тысячи представителей туриндустрии, для которых будут проведены семинары и презентации по различным направлениям.

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