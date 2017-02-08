В Башкирии открылся Региональный туристический форум

Главная задача форума — помочь турагентствам и их клиентам сориентироваться в туристических направлениях и дать им возможность в деталях ознакомиться с различными регионами, курортами, отелями и туристическими маршрутами.

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по предпринимательству и туризму, форум будет работать в течение двух дней, 8—9 февраля . В нем примут участие более 2,5 тысячи представителей туриндустрии, для которых будут проведены семинары и презентации по различным направлениям.