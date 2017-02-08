В Башкирии открылся Региональный туристический форум
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкортостана, на «ВДНХ-Экспо» открылся Региональный туристический форум «Туризм — перспективы и возможности 2017».
УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В столице Башкортостана, на «ВДНХ-Экспо» открылся Региональный туристический форум «Туризм — перспективы и возможности 2017».
Главная задача форума — помочь турагентствам и их клиентам сориентироваться в туристических направлениях и дать им возможность в деталях ознакомиться с различными регионами, курортами, отелями и туристическими маршрутами.
Как сообщили в