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09:20 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Мороз простоит в Волгограде до середины февраля

Утром 8 февраля температура воздуха в Волгограде опустилась до -25 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, температура днем поднимется до −15…−17ºС. Усиливать эффект будет ветер северных направлений с порывами до 11 метров в секунду.

9 февраля ночью столбик термометра опустится до — 22 градусов, а днем повысится до — 11. 10 февраля сохранится примерно такая же температура, только ночью будет теплее −17…−19ºС, днем −8…−10ºС.

По словам специалистов, мороз с низкими ночными температурами сохранится в Волгограде до середины февраля. Теплеть начнет с середины февраля, — ночью прогнозируются -7 градусов, днем -3.

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