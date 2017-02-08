Мороз простоит в Волгограде до середины февраля

Согласно прогнозам синоптиков Волгоградского ЦГМС, температура днем поднимется до −15…−17ºС. Усиливать эффект будет ветер северных направлений с порывами до 11 метров в секунду.

9 февраля ночью столбик термометра опустится до — 22 градусов, а днем повысится до — 11. 10 февраля сохранится примерно такая же температура, только ночью будет теплее −17…−19ºС, днем −8…−10ºС.

По словам специалистов, мороз с низкими ночными температурами сохранится в Волгограде до середины февраля. Теплеть начнет с середины февраля, — ночью прогнозируются -7 градусов, днем -3.