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09:16 (мск), источник: Publika.md

Зарплаты молдавских строителей повысят на 23%

Молдавским строителям повысят зарплату на 23%. Об этом договорились министерство регионального развития и строительства и представители федераций профсоюзов и патронатов в этой области.

Источник: Publika.md

Согласно документу, для строителей, проектировщиков и кадастровых инженеров увеличат зарплату по меньшей мере на две тысячи 300 леев.

На две тысячи 150 леев повысят оклады сотрудников предприятий по производству стройматериалов, а ставка неквалифицированных рабочих станет больше на две тысячи сто.

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