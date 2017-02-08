Зарплаты молдавских строителей повысят на 23%

Согласно документу, для строителей, проектировщиков и кадастровых инженеров увеличат зарплату по меньшей мере на две тысячи 300 леев.

На две тысячи 150 леев повысят оклады сотрудников предприятий по производству стройматериалов, а ставка неквалифицированных рабочих станет больше на две тысячи сто.