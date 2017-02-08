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09:23 (мск), источник: УралПолит.ру

Авторы транспортной реформы: новую маршрутную сеть в Екатеринбурге не введут никогда

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля, ИА УралПолит.Ru. Перенос реформы маршрутной сети Екатеринбурга на 2019 год несет риск ее полной отмены, считает директор фонда «Город.PRO», разработавшего новую маршрутную сеть, Лариса Бузунова.

«Фонд «Город. PRO» выражает сожаление в связи с решением главы администрации Екатеринбурга об изменении сроков реформы маршрутной сети. Стоит признать, что перенос этой важной реформы на два года несет риск ее полной отмены. Кроме того, может так случиться, что через два года в городе уже будет нечего реформировать. Нет никаких гарантий, что ключевые транспортные операторы, ЕТТУ и МОАП, переживут эту отсрочку.

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В случае их банкротства екатеринбуржцы окажутся наедине с «удобными маршрутками», с последствиями, которые мы уже можем сегодня наблюдать во многих городах России", — прокомментировала решение мэрии города о переносе реформы Бузунова на своей странице в Facebook.

По мнению разработчиков новой маршрутной сети, отказ от реформы негативно скажется на развитии Екатеринбурга, качестве жизни горожан и городской экономике.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», вчера, 7 февраля, стало известно о переносе реформы маршрутной сети Екатеринбурга на 2019 год. Кроме того, в отставку ушел замглавы администрации Екатеринбурга по транспорту Евгений Липович, являвшийся одним из инициаторов разработки новой схемы.

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