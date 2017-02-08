Авторы транспортной реформы: новую маршрутную сеть в Екатеринбурге не введут никогда

«Фонд «Город. PRO» выражает сожаление в связи с решением главы администрации Екатеринбурга об изменении сроков реформы маршрутной сети. Стоит признать, что перенос этой важной реформы на два года несет риск ее полной отмены. Кроме того, может так случиться, что через два года в городе уже будет нечего реформировать. Нет никаких гарантий, что ключевые транспортные операторы, ЕТТУ и МОАП, переживут эту отсрочку.

Реформа на транспорте в Екатеринбурге перенесена на 2019 год

В случае их банкротства екатеринбуржцы окажутся наедине с «удобными маршрутками», с последствиями, которые мы уже можем сегодня наблюдать во многих городах России", — прокомментировала решение мэрии города о переносе реформы Бузунова на своей странице в Facebook.

По мнению разработчиков новой маршрутной сети, отказ от реформы негативно скажется на развитии Екатеринбурга, качестве жизни горожан и городской экономике.