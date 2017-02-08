В России увеличилось число поисковых запросов об авиабилетах в США

«Я не могу сказать, чем вызван такой интерес в России, но этот рост явно выбивается из общей картины, потому что число поисковых запросов снизилось во многих других странах», — отметил главный стратег Hopper Патрик Серри. При администрации Барака Обамы число запросов об авиабилетах из России в США составляло около 387 тыс. в неделю. Кроме россиян полетами в США стали больше интересоваться на Кубе и в Белоруссии, где рост составил 46 и 30% соответственно.
В целом, по информации Hopper, после ужесточения миграционных правил в США недельное число запросов об авиабилетах в США упало на 17% в 122 странах. Данные Hopper основаны на 3,5 млрд поисковых запросов за период с Нового года.
Как ранее сообщал «Ъ», крупнейшие мировые авиакомпании рискуют понести убытки из-за миграционного указа президента США Дональда Трампа, на три месяца ужесточившего правила въезда в Америку для граждан ряда исламских государств. Перевозчики скорректировали правила и перестали пускать на борт на рейсы в США граждан Ирана, Ирака, Сомали, Йемена, Ливии, Сирии и Судана, на таких направлениях не смогут работать и члены экипажа из этих стран.