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09:20 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В России увеличилось число поисковых запросов об авиабилетах в США

После того, как президент США Дональд Трамп подписал миграционный указ, количество поисковых запросов о билетах из России в США выросло до 730 тыс. в неделю. Об этом сообщает Time со ссылкой на исследование аналитической компании Hopper.

Источник: РИА "Новости"
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«Я не могу сказать, чем вызван такой интерес в России, но этот рост явно выбивается из общей картины, потому что число поисковых запросов снизилось во многих других странах», — отметил главный стратег Hopper Патрик Серри. При администрации Барака Обамы число запросов об авиабилетах из России в США составляло около 387 тыс. в неделю. Кроме россиян полетами в США стали больше интересоваться на Кубе и в Белоруссии, где рост составил 46 и 30% соответственно.

В целом, по информации Hopper, после ужесточения миграционных правил в США недельное число запросов об авиабилетах в США упало на 17% в 122 странах. Данные Hopper основаны на 3,5 млрд поисковых запросов за период с Нового года.

Как ранее сообщал «Ъ», крупнейшие мировые авиакомпании рискуют понести убытки из-за миграционного указа президента США Дональда Трампа, на три месяца ужесточившего правила въезда в Америку для граждан ряда исламских государств. Перевозчики скорректировали правила и перестали пускать на борт на рейсы в США граждан Ирана, Ирака, Сомали, Йемена, Ливии, Сирии и Судана, на таких направлениях не смогут работать и члены экипажа из этих стран.

Комментарии
2
А Б
Ничего удивительного в этом нет. Россияне, те, которые могут себе это позволить, ищут билеты для использования их по прямому назначению, естественно. Очевидно потому, что осознали преимущества жизни в самом развитом во всех отношениях государстве, где в основе управления страной лежат принципы соблюдения конституции и демократии.
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Михаил
Это же Россия! У нас всегда все наоборот и вопреки...
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