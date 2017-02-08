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09:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Производство мяса в Красноярском крае выросло вдвое

Также увеличился объем выпущенных консервов, сыров и муки.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Красноярском крае вырос объем производства мяса и субпродуктов. Об этом сообщает Красноярскстат.

По данным аналитиков, количество выпущенного мяса превысило предыдущие показатели в 2,3 раза — до 50,9 тыс. тонн. Также увеличились цифры выпуска овощных консервов (32,7%), макаронных изделий (22,4%), сливочного масла (15,9%), сыров (14,7%) и муки (4%). Кроме того, статистики зафиксировали рост производства водки и пива (77,4% и 10,8% соответственно).

При этом выпуск некоторых продуктов пошел на спад. Так, сократилось производство растительного масла (18,4%), безалкогольных напитков (5,1%) и рыбы (4,6%).

Всего доля пищевой продукции в структуре обрабатывающих производств Красноярского края за 2016 год составила 4,8% (43,9 млрд рублей). По данным статистиков, это на 0,3% больше уровня 2015 года.

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