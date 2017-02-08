В Омске нашли заграничный лук с гельминтами

Управление Роспотребнадзора по Омской области подвело итоги надзора за плодоовощной продукцией в завершившемся 2016 году. Ведомство сообщает, что за это время проверки проводились в 410 организациях: в торговых точках, в теплицах, в заведениях общепита, в детских учреждениях. В лабораториях исследовали 826 образцов товара. В большинстве случаев с продуктами было всё в порядке, но иногда экспертам попадались опасные находки.

Нитраты обнаружили в свёкле из Тюменской области и в дынях двух сортов, выращенных в крестьянском хозяйстве «Турлан-ата» из Южного Казахстана.

В сушёном винограде без косточек, поступившем из Алтайского края, нашли плесень.

Яйца гельминтов (проще говоря, глистов) выявили в двух пробах российского картофеля, а также в репчатом луке. Лук поставила в Омск фирма с STUARTON ALLIANCE INC, которая импортирует фрукты и овощи из дальнего зарубежья.

Кроме того, из оборота изъяли 852 килограмма фруктов и овощей, которые не имели документов или выглядели подгнившими. Из них 352 килограмма оказалось импортной продукцией.

Всех нарушителей оштрафовали на общую сумму 928 тысяч рублей.