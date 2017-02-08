Для омских судов закупят 50 новых флагов с невидимой нитью
Управление судебного департамента по Омской области объявило тендер на поставку 50 флагов Российской Федерации. Символы государства разместят на зданиях судов общей юрисдикции.
Управление судебного департамента по Омской области объявило тендер на поставку 50 флагов Российской Федерации. Символы государства разместят на зданиях судов общей юрисдикции.
Согласно спецификации, двусторонний флаг должен быть сшит из синтетического материала, предназначенного для наружного применения. Ткань должна выдерживать сильные ветровые нагрузки, воздействие низких и высоких температур, света, химических веществ, стирок, сохраняя при этом цвет и форму.
«Флаг прошивается прочной, упругой, устойчивой к износу, практически невидимой мононитью; тройная прострочка по периметру и карману, штормовой уголок. Упаковка — индивидуальный полиэтиленовый пакет», — говорится в документации тендера.
Начальная стоимость контракта — 99750 рублей, то есть примерно 2000 рублей за штуку. Аукцион в электронной форме проведут 13 февраля.