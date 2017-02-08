Для омских судов закупят 50 новых флагов с невидимой нитью

Согласно спецификации, двусторонний флаг должен быть сшит из синтетического материала, предназначенного для наружного применения. Ткань должна выдерживать сильные ветровые нагрузки, воздействие низких и высоких температур, света, химических веществ, стирок, сохраняя при этом цвет и форму.

«Флаг прошивается прочной, упругой, устойчивой к износу, практически невидимой мононитью; тройная прострочка по периметру и карману, штормовой уголок. Упаковка — индивидуальный полиэтиленовый пакет», — говорится в документации тендера.

Начальная стоимость контракта — 99750 рублей, то есть примерно 2000 рублей за штуку. Аукцион в электронной форме проведут 13 февраля.