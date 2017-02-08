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11:55 (мск), источник: Калининград.Ru

Калининградстат: За год сахар в регионе подорожал на 25%, хлеб — на 8%

За год цены на продукты в Калининградской области выросли на 3,4%.

Источник: Калининград.Ru

В частности, на 25,2% подорожал сахар, на 14,6% — крупа и бобовые, на 12% — рыба. Такая информация содержится в отчёте Калининградстата.

Ведомство также отмечает повышение цен на кофе (на 9,4%), хлеб (на 8,2%), кондитерские изделия (на 7,3%), молоко (6,9%), чай (на 5,2%) и сыр (на 5%). «Алкогольные напитки выросли в цене на 3,6%», — говорят специалисты.

Вместе с тем в регионе существенно подешевели картофель — на 49% и 21% соответственно. Калининградстат также фиксирует снижение цен морковь (на 16,5%), свежую капусту (на 14,2%), репчатый лук (на 12%), фрукты и цитрусовые (почти на 9%).

Ранее областной Минэк прогнозировал, что по итогам 2016 года рост цен на продукты составит 7%. По мнению главы ведомства Нинели Салагаевой, в 2017—2019 годах темпы роста инфляции будут постепенно снижаться по мере повышения доходов и роста потребления.

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