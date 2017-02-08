Казахстан выплатит $38 млн за потерпевший крушение под Бишкеком «Боинг»
Казахстанская страховая компания выплатит $38 млн за потерпевший крушение под Бишкеком «Боинг», передает ИА «NewTimes.kz».
Казахстанская страховая компания выплатит $38 млн за потерпевший крушение под Бишкеком «Боинг», передает ИА «NewTimes.kz».
Риски воздушного транспорта были перестрахованы в cтраховой компании «Евразия», которая уже получила уведомление о страховом случае.
«Договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна, ГПО владельцев воздушного транспорта и ответственность перед третьими лицами. В случае, если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования, и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, компания готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки. На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба будет заложен резерв для страховой выплаты», ― поясняется в сообщении.
По предварительным подсчетам, общая сумма выплат от всех перестраховщиков только по стоимости воздушного судна может составить $38 млн.
При этом отмечается, что суммы возмещения по ГПО в любой момент могут вырасти в разы, так как расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и комиссия Международного авиационного комитета не вынесла своего вердикта.
Напомним, грузовой Boeing-747, совершавший рейс по маршруту