Казахстан выплатит $38 млн за потерпевший крушение под Бишкеком «Боинг»

Риски воздушного транспорта были перестрахованы в cтраховой компании «Евразия», которая уже получила уведомление о страховом случае.

«Договор перестрахования предусматривает страхование воздушного судна, ГПО владельцев воздушного транспорта и ответственность перед третьими лицами. В случае, если этот инцидент произошел вследствие реализации одного из рисков, предусмотренных договором страхования, и предоставления всех необходимых подтверждающих документов страхователем, компания готова осуществить страховую выплату в самые кратчайшие сроки. На данный момент идет сбор информации и документов по страховому событию. Вскоре после подсчета точного ущерба будет заложен резерв для страховой выплаты», ― поясняется в сообщении.

По предварительным подсчетам, общая сумма выплат от всех перестраховщиков только по стоимости воздушного судна может составить $38 млн.

При этом отмечается, что суммы возмещения по ГПО в любой момент могут вырасти в разы, так как расследование причин и последствий авиакатастрофы пока не подошло к завершению, и комиссия Международного авиационного комитета не вынесла своего вердикта.