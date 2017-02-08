Белорусские банки формируют для клиентов новые номера счетов IBAN

«Белорусские банки продолжают подготовительные работы к переходу на использование международных номера счета (IBAN, International Bank Account Number) и банковского идентификационного кода (BIC, Bank Identifier Code). В рамках подготовительных мероприятий с 1 декабря 2016 года по 30 июня 2017 года при открытии новых счетов юридических и физических лиц банки одновременно оформляют клиентам традиционные (13-разрядные) счета и новые номера счетов IBAN (28-разрядные). Номера IBAN также присвоены всем счетам, которые открыты до 1 декабря прошлого года», — рассказали в Нацбанке.

Практический переход банков на использование в безналичных расчетах IBAN и BIC состоится 4 июля 2017. До указанной даты сохраняется использование действующих номеров счетов и идентификационных кодов банков.

«В настоящее время банки проводят работу по информированию клиентов об изменении с 4 июля номеров счетов и идентификационных кодов. В соответствии с требованиями законодательства изменение номеров счетов потребует изменения действующих договоров юридических и физических лиц с банками. Порядок внесения изменений в договоры определяют обслуживающие банки», — пояснили в Нацбанке.

С 4 июля банки будут принимать к исполнению только те платежные инструкции, которые содержат новые номера счетов (IBAN) и новые банковские идентификационные коды (BIC). При этом IBAN и BIC будут использоваться как при проведении расчетов внутри страны, так и для международных расчетов.

Номер счета IBAN имеет фиксированную длину в 28 разрядов, его структура определена с учетом позиции банков. Данная структура позволяет банку сохранить в номере счета IBAN применяемый в настоящее время 13-значный номер счета и в рамках дополнительных разрядов ввести иные буквенно-цифровые признаки идентификации клиента, сделки, банковского продукта.

С новыми номерами счетов IBAN клиенты могут ознакомиться в подразделениях банков и в банковских системах дистанционного обслуживания. Переход на новые счета не потребует замены действующих платежных карточек (для физических лиц и корпоративных).

Как сообщалось, решение о переходе белорусских банков на использование IBAN и BIC при осуществлении безналичных расчетов было принято в 2015 году в рамках реализации плана мероприятий по внедрению методологии стандарта ISO 20022 «Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений финансовой индустрии» в платежную систему Беларуси на 2014−2017 годы. Внедрение IBAN и BIC в практику безналичных расчетов на территории страны и трансграничных расчетов повысит надежность совершения операций, ускорит обработку платежей и снизит издержки при их проведении, исключит возможность неоднозначной идентификации участника расчетов.

По всем вопросам, касающимся перехода на IBAN и BIC, а также порядка их открытия и использования в расчетах, необходимо обращаться в обслуживающий банк.