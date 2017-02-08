Мэрия одобрила строительство отеля около футбольного манежа

Мэрия Красноярска разрешила строить новую гостиницу в Зеленой роще. Постановление за подписью Эдхама Акбулатова опубликовано на официальном сайте администрации.

В сентябре прошлого года прошли публичные слушания по вопросу появления отеля. В итоге горожане не стали возражать против строительства.

Разрешение на строительство отеля выдано ООО «Ларец». Застройщик планирует построить объект в районе жилого дома по ул. Новгородской, 3а около конечной остановки «Спортзал». Рядом с предполагаемой зоной строительства также располагается футбольный манеж. Площадь территории — 971 кв. метров.