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10:05 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия одобрила строительство отеля около футбольного манежа

Гостиница появится в районе конечной остановки «Спортзал».

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска разрешила строить новую гостиницу в Зеленой роще. Постановление за подписью Эдхама Акбулатова опубликовано на официальном сайте администрации.

В сентябре прошлого года прошли публичные слушания по вопросу появления отеля. В итоге горожане не стали возражать против строительства.

Разрешение на строительство отеля выдано ООО «Ларец». Застройщик планирует построить объект в районе жилого дома по ул. Новгородской, 3а около конечной остановки «Спортзал». Рядом с предполагаемой зоной строительства также располагается футбольный манеж. Площадь территории — 971 кв. метров.

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