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11:07 (мск), источник: Zakon.kz

Семь авиарейсов задержаны в алматинском аэропорту

По состоянию на 07/02−08/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны семь авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу порта.

Источник: Zakon.kz

Среди задержанных авиарейсов:

1. КС871 Алматы-Москва (неисправность ВС) Эйр Астана.

2. КС851 Алматы-Астана (м/у Алматы) Эйр Астана.

3. DV713 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат.

4. DV733 Алматы-Астана (позднее прибытие самолета) Скат.

5. DV735 Алматы-Семей (неисправность ВС) Скат.

6. DV737 Алматы-Петропавловск (перенос на 08/02−07.15 по тех.причине) Скат.

7. KC863 Алматы-Актобе (замена ВС по причине, не относящ-ся к тех-ой) Эйр Астана.

настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 1200 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.

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