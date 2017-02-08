Семь авиарейсов задержаны в алматинском аэропорту
По состоянию на 07/02−08/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны семь авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на
По состоянию на 07/02−08/02 08:00 ч Международном аэропорту Алматы задержаны семь авиарейсов, передает Zakon.kz со ссылкой на
Среди задержанных авиарейсов:
1. КС871
2. КС851
3. DV713
4. DV733
5. DV735
6. DV737
7. KC863
настоящий момент в Международном аэропорту Алматы, вертикальная видимость составляет 3000 м, горизонтальная 1200 м. Ограничений на прием и выпуск ВС нет.