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10:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Экс-депутат ЗакСО, общественник Владимир Коньков попросит полицию и прокуратуру проверить транспортные МУПы Екатеринбурга

Правоохранительные органы и прокуратура должны проверить все муниципальные предприятия-перевозчики. Об этом заявил экс-депутат Законодательного собрания Свердловской области, президент общественного движения «За Урал» Владимир Коньков.

По его мнению, в первую очередь необходимо проверить рентабельность этих предприятий. Соответствующие заявления, по словам общественника, будут направлены в ведомства в ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU.

Поводом для написания заявлений с просьбой проверить МУПы стала «транспортная реформа», проведение которой было запланировано на 1 июля этого года, но внезапно было перенесено на 2019 год.

Напомним, ранее администрация города настаивала на реформе, в том числе, из-за якобы бедственного положения МУПов, которые балансируют на грани банкротства. По словам Конькова, самое смешное в этой ситуации то, что учредителем всех трех муниципальных предприятий является администрация города.

Владимир Коньков приводит официальную статистику, согласно которой, в Екатеринбурге в 2015 году муниципальными и коммерческими перевозчиками было перевезено 335 млн 822 тыс. 900 пассажиров. По его мнению, даже с учетом льготной стоимости проезда сумма доходов впечатляет — более 7 млрд руб. И это без дополнительных доходов, таких как сдача в аренду имущества МУПов для размещения рекламы.

«При таком пассажиропотоке заявления об убыточности наводят на две мысли: неэффективный менеджмент и коррупционная составляющая. Чтобы выявить причину убыточности, необходимо проверить для начала рентабельность предприятий», — заявил Коньков.

Он отметил, что нерентабельными предприятия могут быть, например, по причине раздутого штата руководителей, или необоснованно высоких зарплат топ-менеджмента, или увода средств на другие цели.

«Непонятно, почему до сих пор размещением рекламы занимаются коммерческие структуры? Мое мнение — необходимо избавиться от посредников. Муниципальные предприятия вполне могут самостоятельно продавать рекламу. В этом случае сотни миллионов рублей будут уходить не в частные конторы, владельцами которых зачастую являются близкие родственники городских чиновников, а в МУП», — отметил Владимир Коньков.

В ближайшее время общественное движение «За Урал» намерено обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой проверить деятельность муниципальных предприятий-перевозчиков.

Комментарии
1
Андрей *
Звучит голос разума, наконец-то! А то повязли уже в нечистых делах по самое "не хочу".
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