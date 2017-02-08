Экс-депутат ЗакСО, общественник Владимир Коньков попросит полицию и прокуратуру проверить транспортные МУПы Екатеринбурга
Правоохранительные органы и прокуратура должны проверить все муниципальные
Правоохранительные органы и прокуратура должны проверить все муниципальные
По его мнению, в первую очередь необходимо проверить рентабельность этих предприятий. Соответствующие заявления, по словам общественника, будут направлены в ведомства в ближайшее время, передает корреспондент Накануне.RU.
Поводом для написания заявлений с просьбой проверить МУПы стала «транспортная реформа», проведение которой было запланировано на 1 июля этого года, но внезапно было перенесено на 2019 год.
Напомним, ранее администрация города настаивала на реформе, в том числе,
Владимир Коньков приводит официальную статистику, согласно которой, в Екатеринбурге в 2015 году муниципальными и коммерческими перевозчиками было перевезено 335 млн 822 тыс. 900 пассажиров. По его мнению, даже с учетом льготной стоимости проезда сумма доходов впечатляет — более 7 млрд руб. И это без дополнительных доходов, таких как сдача в аренду имущества МУПов для размещения рекламы.
«При таком пассажиропотоке заявления об убыточности наводят на две мысли: неэффективный менеджмент и коррупционная составляющая. Чтобы выявить причину убыточности, необходимо проверить для начала рентабельность предприятий», — заявил Коньков.
Он отметил, что нерентабельными предприятия могут быть, например, по причине раздутого штата руководителей, или необоснованно высоких зарплат
«Непонятно, почему до сих пор размещением рекламы занимаются коммерческие структуры? Мое мнение — необходимо избавиться от посредников. Муниципальные предприятия вполне могут самостоятельно продавать рекламу. В этом случае сотни миллионов рублей будут уходить не в частные конторы, владельцами которых зачастую являются близкие родственники городских чиновников, а в МУП», — отметил Владимир Коньков.
В ближайшее время общественное движение «За Урал» намерено обратиться в правоохранительные органы и прокуратуру с просьбой проверить деятельность муниципальных