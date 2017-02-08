В БРУ опровергли информацию о массовых сокращениях

По ее словам, сокращение 97 человек планировалось из-за отказа БРУ по выпуску определенной продукции и закрытию обжиго-обогатительной фабрики.

«В процессе работы выяснилось, что на предприятии есть свободные вакансии, на которые перешли попадавшие под сокращение люди. Некоторых сотрудников переобучили. А некоторые уволились по соглашению сторон, потому что им нужно было уезжать на заработки. На сегодня порядка 30 человек, которые еще не трудоустроены или уже приняли решение, что будут уходить по сокращению», — рассказала Анна Белова.

Между тем, на сегодняшний день в очередной раз возникла задолженность по заработной плате, которая составляет 1 месяц.

Как ранее писал «ФедералПресс», в субботу, 1 октября, около ста работников БРУ устроили шествие по главным улицам города с зажженным факелом. Люди высказывали недовольства систематическими задержками заработной платы: в октябре деньги были выплачены только за июль. На место выехали представители областной прокуратуры и СК. Кроме того, с руководством предприятия, профсоюзом и сотрудниками встретился министр экономического развития области Сергей Смольников, который потребовал разработать на предприятии подробный бизнес-план.

Также было заявлено, что основным инвестором БРУ станет ЧМК («Мечел».) Уголовное дело по ч.1 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) было возбуждено 19 октября. По данным следствия, руководством предприятия в период с июня по сентябрь 2016 года не выплачивалась заработная плата 1100 рабочим.

Просроченная задолженность по заработной плате на тот момент составляла более 20 миллионов рублей. В конце октября появилось сообщение о погашении задолженности по зарплате в размере 44 млн рублей.