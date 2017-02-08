ФАС проверяет морские порты Крыма и Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). Крымское Управление ФАС России совместно с ФАС России начало проверку ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП Севастополя «Севастопольский морской порт».
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев — РИА Новости (Крым). Крымское Управление ФАС России совместно с ФАС России начало проверку ГУП РК «Крымские морские порты» и ГУП Севастополя «Севастопольский морской порт».
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«Целью является проверка
Одновременно Крымское УФАС России направило предупреждение в адрес Министерства транспорта Республики Крым и Министерства имущественных и земельных отношений РК о «прекращении бездействия», которое выразилось в «отсутствии контроля за распоряжением имуществом, находящимся в собственности Республики Крым и ведущего к нарушению антимонопольного законодательства».
В ведомстве напомнили, что ранее Крымское УФАС выявило факт передачи ГУП РК «Крымские морские порты» имущества в аренду ООО «Морская дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора аренды. Переход права пользования государственным имуществом был осуществлен в рамках договора оказания услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.
«В результате указанных действий ГУП РК “Крымские морские порты” может недополучать прибыль, что приводит к повышению тарифов на портовые услуги и соответственно влияет на конечную стоимость товаров для потребителей в Республике Крым и Севастополе», — пояснили в УФАС.