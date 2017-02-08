ФАС проверяет морские порты Крыма и Севастополя

Об этом сообщает пресс-служба Крымского УФАС.

«Целью является проверка финансово-экономической деятельности организаций в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности регулируемых видов деятельности за 2015, 2016 годы», — говорится в сообщении.

Одновременно Крымское УФАС России направило предупреждение в адрес Министерства транспорта Республики Крым и Министерства имущественных и земельных отношений РК о «прекращении бездействия», которое выразилось в «отсутствии контроля за распоряжением имуществом, находящимся в собственности Республики Крым и ведущего к нарушению антимонопольного законодательства».

В ведомстве напомнили, что ранее Крымское УФАС выявило факт передачи ГУП РК «Крымские морские порты» имущества в аренду ООО «Морская дирекция» без проведения конкурса на право заключения договора аренды. Переход права пользования государственным имуществом был осуществлен в рамках договора оказания услуг по стоянке и формированию партий транспортных средств.

«В результате указанных действий ГУП РК “Крымские морские порты” может недополучать прибыль, что приводит к повышению тарифов на портовые услуги и соответственно влияет на конечную стоимость товаров для потребителей в Республике Крым и Севастополе», — пояснили в УФАС.