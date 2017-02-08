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10:32 (мск), источник: Sputnik.by

Минские пенсионеры получают самые большие пенсии по республике

МИНСК, 8 фев — Sputnik. В январе в Минске средний размер пенсий составил 315 рублей и был примерно на 6% выше, чем в среднем по республике, сообщили Sputnik в Мингорисполкоме по итогам состоявшейся накануне коллегии комитета по труду, занятости и соцзащите.

Источник: РИА "Новости"

По данным Мингорисполкома, в органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тысяч получателей пенсий, из них 36,9% продолжают работать.

«За прошлый год количество пенсионеров в столице увеличилось более чем на 10 тысяч человек, тогда как, например, в Минской области прирост составил 3,9 тысяч человек, в Витебской области — только 1,4 тысяч человек», — отметили в Мингорисполкоме.

Там отметили, что такая тенденция сохраняется уже не первый год.

Всего на выплату пенсий и пособий в 2016 году в столице было направлено около 1,8 миллиардов рублей. По итогам минувшего года в горисполкоме констатировали, что пенсионная система столицы работала стабильно, пенсии выплачивались вовремя, перерасчеты также проводились в положенные сроки.

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