Минские пенсионеры получают самые большие пенсии по республике

По данным Мингорисполкома, в органах социальной защиты города на учете состоят более 484 тысяч получателей пенсий, из них 36,9% продолжают работать.

«За прошлый год количество пенсионеров в столице увеличилось более чем на 10 тысяч человек, тогда как, например, в Минской области прирост составил 3,9 тысяч человек, в Витебской области — только 1,4 тысяч человек», — отметили в Мингорисполкоме.

Там отметили, что такая тенденция сохраняется уже не первый год.

Всего на выплату пенсий и пособий в 2016 году в столице было направлено около 1,8 миллиардов рублей. По итогам минувшего года в горисполкоме констатировали, что пенсионная система столицы работала стабильно, пенсии выплачивались вовремя, перерасчеты также проводились в положенные сроки.