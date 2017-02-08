Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Власти упростят сдачу жилья в аренду
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Путин готовится к выходу к Атлантическому океану – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
8Испанские демоны пробуждают весну
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
9Колесница для королевских похорон
12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусы в январе продали валюты больше, чем купили

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусы в январе увеличили чистую продажу валюты. Об этом свидетельствуют статистические данные Национального банка, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

За январь население продало наличной и безналичной валюты на $564,39 млн в эквиваленте, купило — $433,08 млн. Таким образом, чистая продажа инвалюты физлицами в январе составила $131,31 млн.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в 2016 году продали иностранной валюты на $1279,27 млн в эквиваленте, купили — $1292,32 млн.

Нерезиденты Беларуси за январь продали валюты на $38,16 млн в эквиваленте, купили — $13,52 млн.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Лукашенко: средняя зарплата в $500 - это не заоблачная цифра и не популизм
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД отчиталось о задержании хакеров, укравших миллиард рублей
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Песков: угрозы режиссеру «Матильды» недопустимы
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Петербуржцев выселяют из-за долгов по квартплате
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
В Петербурге появилось 45 новых улиц
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь