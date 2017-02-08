Белорусы в январе продали валюты больше, чем купили

За январь население продало наличной и безналичной валюты на $564,39 млн в эквиваленте, купило — $433,08 млн. Таким образом, чистая продажа инвалюты физлицами в январе составила $131,31 млн.

Субъекты хозяйствования — резиденты Беларуси в 2016 году продали иностранной валюты на $1279,27 млн в эквиваленте, купили — $1292,32 млн.

Нерезиденты Беларуси за январь продали валюты на $38,16 млн в эквиваленте, купили — $13,52 млн.