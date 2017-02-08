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11:45 (мск), источник: ivbg.ru

Предприниматели Ленобласти получат 90 млн на развитие бизнеса

Комитет по развитию малого и среднего бизнеса Ленинградской области направил свыше 90 млн рублей на субсидии предпринимателям в 2017 году.

Источник: Reuters

Выдача субсидий начнется уже в апреле, последние конкурсы на получение денежных средств на развитие бизнеса пройдут в октябре текущего года, сообщили ivbg.ru в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

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В перечень субсидий на 2017 года вошли такие востребованные меры поддержки, как компенсация части затрат на покупку и модернизацию оборудования, на возмещение части расходов по договорам лизинга, процентов по кредитным договорам, расходов на создание гостевых домов, на участие в выставках и получение сертификатов.

20 млн рублей будет направлено на развитие «стартапов».

В 2016 году по итогам конкурсов денежные субсидии получило 242 предпринимателя из Ленинградской области. Получатели денежной поддержки должны нарастить оборот своих предприятий не менее чем на 8%, а также обеспечить создание новых рабочих мест.

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