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12:28 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Волгоградские антимонопольщики приступили к проверке всех крупных сетевых магазинов региона

Волгоградское антимонопольное ведомство приступило к проверке крупных сетевых супермаркетов в Волгоградской области.

Как сообщают ВДТВ в пресс-службе УФАС РФ по Волгоградской области, отправной точкой проверок явились изменения в законодательстве, регулирующем торговую деятельность в стране.

Изменения касаются, в частности, снижения размера премии, которую торговые сети взимают с поставщиков за закупку и продвижение товаров. Уточнены сроки оплаты магазином поставленных товаров поставщику, введен запрет на наложение необоснованных штрафов для поставщиков, на установление обязательных скидок и включение в договоры поставки дополнительных необоснованных услуг.

Представители антимонопольного ведомства приступили к проверке. По сообщениям специалистов, проверка коснется таких сетей, как «Радеж», «МАН», «Покупочка», «Магнит», «Лента», «АШАН», «О’КЕЙ», «Пятерочка», «Карусель».

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