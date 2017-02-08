На завершение реконструкции Омской крепости не хватило 23 миллиона

На воссоздание исторического объекта было выделено более пятисот миллионов рублей. Однако, этих денег оказалось недостаточно. Сегодня на 100% завершена реконструкция трех зданий — одной из казарм 1823 года, инженерной мастерской и батальонной кухни.

На последней стадии находятся арсенал и цейхгауз. Однако, как выяснилось, проектно-сметную документацию, которую оплатили из бюджета, пришлось перерабатывать. Появился большой объем работ по укреплению стен и фундаментов. И на отделочные работы казармы не хватило 23 миллионов рублей.