На завершение реконструкции Омской крепости не хватило 23 миллиона
На завершение реконструкции Омской крепости не хватило 23 миллиона рублей — об этом депутатам Горсовета доложил директор департамента культуры городской Администрации Владимир Шалак.
На завершение реконструкции Омской крепости не хватило 23 миллиона рублей — об этом депутатам Горсовета доложил директор департамента культуры городской Администрации Владимир Шалак.
На воссоздание исторического объекта было выделено более пятисот миллионов рублей. Однако, этих денег оказалось недостаточно. Сегодня на 100% завершена реконструкция трех зданий — одной из казарм 1823 года, инженерной мастерской и батальонной кухни.
На последней стадии находятся арсенал и цейхгауз. Однако, как выяснилось,
В связи с этим Владимир Шалак предложил музей «Искусство Омска» перевезти в казарму, а два