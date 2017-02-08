Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Власти упростят сдачу жилья в аренду
4 универсальных упражнения, чтобы снять стресс
Лидера Ирана возмутили слова Трампа
Дочка Анны Седоковой собирается стать моделью (видео)
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Россиянам раздадут продовольственные карточки в 2017 годуМинпромторг и Минфин рассчитывают, что в 2017 году в России будет запущена программа продовольственной помощи населению
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Иран обещает Америке «дождь из ракет» в наказание за ошибку – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
16Сапфировый юбилей: 65 лет правления Елизаветы II
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
11:00 (мск), источник: Вести - Омск

На завершение реконструкции Омской крепости не хватило 23 миллиона

На завершение реконструкции Омской крепости не хватило 23 миллиона рублей — об этом депутатам Горсовета доложил директор департамента культуры городской Администрации Владимир Шалак.

На воссоздание исторического объекта было выделено более пятисот миллионов рублей. Однако, этих денег оказалось недостаточно. Сегодня на 100% завершена реконструкция трех зданий — одной из казарм 1823 года, инженерной мастерской и батальонной кухни.

На последней стадии находятся арсенал и цейхгауз. Однако, как выяснилось, проектно-сметную документацию, которую оплатили из бюджета, пришлось перерабатывать. Появился большой объем работ по укреплению стен и фундаментов. И на отделочные работы казармы не хватило 23 миллионов рублей.

В связи с этим Владимир Шалак предложил музей «Искусство Омска» перевезти в казарму, а два здания-памятника архитектуры, которые до этого занимал музей — продать. По подсчетам чиновника, с реализации можно было бы выручить 80 миллионов рублей, из которых 23 направить на отделку казармы, а остальные перечислить в городской бюджет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Киллер-оккультист резал горло бизнесменам на "ритуальных площадках" в лесу
Муж за волосы удержал жену, падавшую с 20-метровой высоты (видео)
Убийство врача в Москве было местью за смерть пациентки
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
CNN узнал о разочарованиях Трампа в своем пресс-секретаре
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД задержало группу хакеров по делу о краже более 1 млрд рублей
Россияне стали активнее искать авиабилеты в США
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей Путешествовать одному — это скучно. И дорого! Именно поэтому все большим спросом пользуются сервисы совместных поездок
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
71-летний актер из «Санта-Барбары» скончался от рака После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь