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10:57 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии подешевели чай и булки, подорожало молоко

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. Башстат предоставил статистику колебаний цен в республике за январь. В прошлом месяце зафиксировано снижение цен на 1 — 2,6 процента на чай, сахар, подсолнечное масло, яйца, соль и сдобу.

На 1,3 — 2,4 процента подросли цены на сыр, сливочное масло, творог, молоко. На 0,7 — 1,5 процента подорожали мясные полуфабрикаты, говядина, колбаса, куриные окорочка. Цены на рыбные продукты подорожали на 0,7 — 1,9 процентов.

Из фруктов подешевели только апельсины (почти на 10 процентов). Подорожали все овощи, и больше всего огурцы и помидоры — на 18 — 28 процентов.

Снизилась плата за проезд в дальних поездах — в среднем на 8,8 процента; в городском электротранспорте — на 8, в связи с проведением акции в Уфе. Начальный курс обучения вождению легкового автомобиля подешевел в среднем на 5 процентов. Заметно выросли стоимость посещения детского сада-яслей — на 7,6 процентов, оформление завещания у нотариусов подорожало на 5,3 процента.

В январе немного снизились цены на сезонную одежду и обувь (0,6 — 2,5 процента) и поднялись — на бензин, дизтопливо (1,3 — 2,2), легковые автомобили — 1−2 процента. Подорожали также стройматерилы (на 2 процента) и бытовая химия (0,4 — 1,8).

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