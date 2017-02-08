В Самарской области завершено размещение облигаций первого народного займа

7 февраля 2017 года Банк России принял решение о государственной регистрации отчета об итогах выпуска неконвертируемых именных процентных бездокументарных облигаций с залоговым обеспечением серии 01 общества с ограниченной ответственностью «технологии строительства СОФЖИ» (Самарская область), размещенных путем открытой подписки, государственный регистрационный номер выпуска 4−01−36514-R. Информация об этом размещена на официальном сайте регулятора.

Напомним, что размещение облигаций было завершено 23 января 2017 года в связи с их 100% реализацией.

Первый выпуск именных бездокументарных облигаций Самарской области был зарегистрирован Центробанком РФ 11 августа 2016 года. 6 сентября 2016 года фактически стал стартом начала размещения ценных бумаг. Всего выпуск состоял из 8500 облигаций номинальной стоимостью 60 тысяч рублей. Общая сумма эмиссии составила 510 000 000 (пятьсот десять миллионов) рублей. Размер купонного дохода установлен в размере 13% годовых. Срок погашения облигационного займа — 3 квартал 2019 г. Размещение облигаций осуществлялось путем открытой подписки.

Оператором проекта выступает Самарский областной Фонд жилья и ипотеки — организация, учрежденная Правительством Самарской области. Стоимость реализации всего проекта «5 кварталов» оценивается более чем 25 млрд. рублей. 1 очередь потребует 2,12 млрд. рублей, средства облигационного займа составят немногим более 24 процентов от этой суммы. Возвращать деньги и проценты инвесторам планируется за счет продажи возведённой в рамках реновации недвижимости, сообщает СОФЖИ.