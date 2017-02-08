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10:59 (мск), источник: Kazinform

Самые востребованные профессии в будущем

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В ближайшее время многие профессии устареют и появятся новые. Об этом сообщила председатель правления АО «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова на совещании, посвященном Посланию Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«По подсчетам Всемирного экономического форума, 35 процентов компетентностей, которые сейчас считаются важными, через пять лет полностью изменятся. Содержание и качество специальностей подвергнется трансформации, а некоторые специальности полностью исчезнут. На их место придут новые профессии. Указанные изменения охватят многие сферы жизни людей. То есть, мы должны быть готовы к таким изменениям. Отечественная сфера образования должна помогать не только в жизни каждому казахстанцу, но и помогать найти свое место на рынке труда», — сказала Шамшидинова.

По ее словам, в России разработан атлас новых профессий. В соответствии с ним, скоро увеличится спрос на такие профессии, как молекулярный диетолог, архитектор «живых систем», разработчик киберпротезов, ГМО-агроном, дизайнер энергосистем, инженер сетей интеллектуальной энергии, строитель «умных дорог», менеджер по космическому туризму, инженер космических путей, проектировщик нейроинтерфейсов для управления роботами, оценщик интеллектуальной собственности, проектировщик рецептов электронной одежды, продюсер мышления и другие.

Как отметила Шамшидинова, на такие специальности уже сейчас есть спрос. Из этого следует, что программы, по которым учились раньше, остались в истории, устарели. В последующие 25 лет в развитых странах безработица достигнет 47 процентов. Потому, что все будет автоматизировано. То есть, эти люди должны быть готовыми сменить профессию. Поэтому, возрастает актуальность образования в течение всей жизни.

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