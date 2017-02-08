На Кубе приступили к производству водки

ГАВАНА, 8 февраля. /ТАСС/. С целью замещения импорта предприятие алкогольных и прохладительных напитков кубинского города Камагуэй (центр страны) приступило к производству водки. Как сообщило Кубинское новостное агентство, продукт выпускается под названием «Пуэрто-Принсипе», ежемесячно планируется производить около 30 тыс. литров алкоголя.

Новый алкогольный продукт продается на Кубе в магазинах торговой сети «Караколь», в туристических центрах и ночных клубах.

Прежде чем решиться на производство водки в стране, где безусловную популярность имеет ром, администрация кубинского предприятия провела тщательное маркетинговое исследование возможного спроса потребителя на 40-градусный напиток.

Водка «Пуэрто-Принсипе» названа так по старинному имени города Камагуэй, основанного в 1514 году испанским конкистадором Диего Веласкесом. Новый напиток расширил ассортимент алкогольной продукции предприятия, которое уже выпускает пять видов рома.