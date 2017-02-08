Куйвашев поручил провести газопровод в Верхнем Тагиле к осени 2017 года

Соответствующее поручение во время рабочей встречи Евгений Куйвашев дал главе города Сергею Калинину. Работы планируется завершить к осени 2017 года, сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора.

Кроме того, Калинин обратился к главе региона с просьбой поддержать проект благоустройства дворовых территорий в 20 квартале Верхнего Тагила. Инициатива была одобрена губернатором.

Напоминаем, создание качественной городской среды для жизни людей, благоустройство муниципальных образований стало одним из приоритетных направлений, утвержденных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному Собранию. На создание благоприятной среды для жителей свердловских городов в 2017 году из областного бюджета выделено около 500 миллионов рублей.