Мэрия запретила строить коттеджи в Заельцовском парке в Новосибирске

Во вторник 7 февраля прошли публичные слушания по строительству коттеджа в Заельцовском парке.

Напомним, два частных лица (Шмакова М. А. и Мамедова Е. В.) приобрели участок площадью почти 1,5 тысячи кв м, он расположен рядом с лыжной базой «Локомотив» и администрацией Заельцовского парка. Владельцы собирались возвести на участке частный дом.

Мэрия отказала в строительстве, потому что максимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту.