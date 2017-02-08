Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
От боли в спине не помогают никакие лекарства
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идёт бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Путин готовится к выходу к Атлантическому океану – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
11:51 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мэрия запретила строить коттеджи в Заельцовском парке в Новосибирске

Мэрия отказала в строительстве коттеджа рядом с администрацией Заельцовского парка, сообщают «Новосибирские новости».

Во вторник 7 февраля прошли публичные слушания по строительству коттеджа в Заельцовском парке.

Напомним, два частных лица (Шмакова М. А. и Мамедова Е. В.) приобрели участок площадью почти 1,5 тысячи кв м, он расположен рядом с лыжной базой «Локомотив» и администрацией Заельцовского парка. Владельцы собирались возвести на участке частный дом.

Мэрия отказала в строительстве, потому что максимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Маньяк напал на школьницу и изрезал ей лицо недалеко от новосибирского лицея
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД отчиталось о задержании хакеров, укравших миллиард рублей
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь