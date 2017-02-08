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11:53 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области растет уровень скрытой безработицы

В Челябинской области растет численность жителей, которые вынуждены трудиться в режиме неполной рабочей недели по инициативе работодателя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, в настоящее время неполное рабочее время трудятся 10 тысяч 284 работника на 61 предприятии области. По состоянию на первое января 2017 года в 55 организациях области работали неполное рабочее время по инициативе работодателя 9 тысяч 571 человек.

Неполную занятость обеспечивают 2633 работникам на ЧТЗ-Уралтрак, 2330 сотрудникам ОАО «Уральская кузница (Чебаркуль) и 733 работникам челябинского филиала этого предприятия, а также 630 работникам ОАО «Челябвтормет», 535 работникам ООО «Литейно-механический завод» (Нязепетровск), 307 сотрудникам АО «Южно-Уральский специализированный центр утилизации», 307 работникам ООО «Кусинский литейно-машиностроительный завод», 220 сотрудникам ОАО Челябинский автомеханический завод, 216 сотрудникам Челябинскгражданпроекта.

По вине работодателя в простое находится 2118 работников на 10 предприятиях. На начало года — 1434 человека в 6 организациях. Простаивают работники на «Уфалейникель» (770 человек), Челябинский филиал ОАО «Уральская кузница» (640 человек), ООО «Бакальское рудоуправление» (381 человек), ООО «Роквул-Урал» (Троицк, 137 человек).

В отпуска без сохранения зарплаты отправлены 10 человек на трех предприятиях: «ПРО ГРЭС, Бакальское рудоуправление и Рубин (Троицкий район).

По данным главного управления по труду и занятости области, уровень официально зарегистрированной безработицы по сравнению с началом года сократился. По состоянию на 1 января 2017 года уровень безработицы был равен 1,79%, на 1 февраля — 1,76%.

На начало года было зарегистрировано 33 тысячи 214 официально зарегистрированных безработных, на первое февраля — 32 тысячи 683 человека.

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