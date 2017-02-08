Фролов признал, что в Омске катастрофически не хватает поливочных машин

Сегодня, 8 февраля, на комитете по ЖХК и транспорту в Горсовете Омска депутаты обсудили необходимость техники для благоустройства города.

Дмитрий Лицкевич спросил у первого вице-мэра Омска Сергея Фролова, какова потребность в поливальных машинах.

На что Сергей Фролов честно ответил: машин катастрофически не хватает.

вице-мэр

Сергей Фролов, первыйОмска:

— Раньше, помните, машины шли рано утром, и радуга от них. Не хватает поливочной техники. У нас обеспеченность машинами составляет процентов. У нас сорвался лизинг в прошлом году, не хочу это обсуждать. Сейчас больше интересуют самосвалы для песка. Если обсуждать, то приоритет мы отдаем не поливочным машинам.

Отметим, что ранее сообщалось о торгах на покупку шести самосвалов на 20 миллионов рублей. Результаты аукциона станут известны 10 февраля.