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11:54 (мск), источник: Om1.ru

Фролов признал, что в Омске катастрофически не хватает поливочных машин

Первый вице-мэр сообщил, что это техника не первой необходимости.

Сегодня, 8 февраля, на комитете по ЖХК и транспорту в Горсовете Омска депутаты обсудили необходимость техники для благоустройства города.

Дмитрий Лицкевич спросил у первого вице-мэра Омска Сергея Фролова, какова потребность в поливальных машинах.

На что Сергей Фролов честно ответил: машин катастрофически не хватает.

Сергей Фролов, первый вице-мэр Омска:

— Раньше, помните, машины шли рано утром, и радуга от них. Не хватает поливочной техники. У нас обеспеченность машинами составляет процентов. У нас сорвался лизинг в прошлом году, не хочу это обсуждать. Сейчас больше интересуют самосвалы для песка. Если обсуждать, то приоритет мы отдаем не поливочным машинам.

Отметим, что ранее сообщалось о торгах на покупку шести самосвалов на 20 миллионов рублей. Результаты аукциона станут известны 10 февраля.

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