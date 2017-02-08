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11:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Топ-10 самых дорогих вакансий Башкирии попал пекарь с зарплатой в 104 тысячи рублей

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Служба исследований сайта по поиску работы и персонала HeadHunter составила Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных на hh.ru в Башкортостане в январе.

Самой «дорогой» вакансией стало предложение для коммерческого директора с зарплатой не ниже 200 тысяч рублей. На аналогичное вознаграждение может рассчитывать директор по производству.

Как минимум 150 тысяч рублей в месяц готовы заплатить за работу в качестве директора завода в Дюртюлях, руководителя направления мобильной разработки и исполнительного директора филиала.

В Топ-10 самых выгодных предложений от работодателей также вошли руководитель направления разработки с зарплатой от 131 тысячи рублей, руководитель группы обособленных подразделений и ведущий PHP-программист с зарплатой от 120 тысяч рублей, а также менеджер по работе с ключевыми клиентами с зарплатой от 110 тысяч рублей и пекарь с зарплатой от 104 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе HeadHunter — Башкортостан, по сравнению с прошлым годом количество вакансий в республике увеличилось в январе на 11 процентов, а конкурс на одно предложение составил 7,8 соискателя на место.

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