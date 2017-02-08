Тарифную службу Прикамья проверят антимонопольщики

Предметом проверки станут тарифные дела на 2017 — 2019 годы, особенно антимонопольщиков интересует деятельность ПАО «Т Плюс» и Пермской сетевой компании.

Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги.

«ФедералПресс» напоминает, что еще в прошлом году региональная служба по тарифам вызвала пристальное внимание УФАС. РТС при приеме тарифов на тепло на 2017 год нарушила законодательство.

В данном случае речь идет о более ста тарифах для региональных тепловых организаций. Согласно законодательству РФ, на рассмотрении тарифных дел должен присутствовать представитель ФАС. Однако руководство РСТ за 10 календарных дней не направило в адрес пермских антимонопольщиков уведомление о проведении заседания, а также за 5 рабочих дней не представило материалы к заседанию.

Ранее специалисты пермского УФАС выявили нарушения при расчёте перечисленных тарифов для трех пермских компаний.