Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Горькая правда о гомеопатии
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Тина Канделаки поздравила мужа с 30-летием
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
В Сети появились фотографии подросшей дочери Тома Круза
Как мы растим маленьких тиранов
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Власти упростят сдачу жилья в аренду
Реакция депутата: Украину отдают под эффективный контроль России
Идёт бой: СМИ о танковом прорыве ВСУ на Донбассе
24-летняя модель потратила $80,000, чтобы стать похожей на Барби
Принц Гарри и Меган Маркл вместе придут на свадьбу Пиппы Миддлтон
Путин готовится к выходу к Атлантическому океану – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12:09 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Тарифную службу Прикамья проверят антимонопольщики

ПЕРМЬ, 8 февраля, РИА ФедералПресс. Комиссия ФАС России начала комплексную проверку деятельности Региональной службы по тарифам Пермского края, сообщает пресс-служба УФАС.

Предметом проверки станут тарифные дела на 2017 — 2019 годы, особенно антимонопольщиков интересует деятельность ПАО «Т Плюс» и Пермской сетевой компании.

Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги.

«ФедералПресс» напоминает, что еще в прошлом году региональная служба по тарифам вызвала пристальное внимание УФАС. РТС при приеме тарифов на тепло на 2017 год нарушила законодательство.

В данном случае речь идет о более ста тарифах для региональных тепловых организаций. Согласно законодательству РФ, на рассмотрении тарифных дел должен присутствовать представитель ФАС. Однако руководство РСТ за 10 календарных дней не направило в адрес пермских антимонопольщиков уведомление о проведении заседания, а также за 5 рабочих дней не представило материалы к заседанию.

Ранее специалисты пермского УФАС выявили нарушения при расчёте перечисленных тарифов для трех пермских компаний.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«К появлению мусоросжигательного завода «Ростеха» Кубань не готова»
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД отчиталось о задержании хакеров, укравших миллиард рублей
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Форма платежных квитанций за ЖКУ изменилась
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь