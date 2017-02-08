Реальная средняя пенсия на Урале на 16% меньше официальной

Реальная средняя пенсия в Свердловской области более чем на 15% меньше официальной, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Такие данные озвучила информационная служба Общественного телевидения России на основании цифр, предоставленных пожилыми зрителями со всей страны. В частности, на Среднем Урале минимальная пенсия, согласно опросу ОТР, оказалась равна 6 264, а максимальная — 16 200 рублям. Таким образом, средняя сумма, получаемая пенсионерами Свердловской области составила 10 455 целковых. Между тем, по информации Росстата, средняя пенсия у нас в регионе равняется 12 518 рублям. Она на 2 063 рубля (примерно на 16%) больше той, которую в реальности получают уральские пенсионеры.

Стоит также отметить, что реальная картина финансового благосостояния людей отличается от официальной статистики по всей России. В большинстве регионов разница составляет 15%, хотя, например, в Адыгее пожилые люди получают на одну пятую меньше, чем озвучивают статистики.