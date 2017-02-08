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11:57 (мск), источник: АиФ Омск

Инфляция в Омске отстаёт от других городов

Рост цен в нашем городе остаётся одним из низких в Сибири.

Цены на продовольственные товары в Омске в 2016 году выросли на 3,2%, на непродовольственные — 4,6%, сообщает городской департамент городской экономической политики.

Эти показатели, по мнению омских экономистов, самые низкие в Сибирском федеральном округе. В целом инфляция в Омске в прошлом году зафиксирована на отметке 4,5%.

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг на конец декабря 2016 года составила 12,314 тыс. рублей, в то время как средняя по Сибири — 13,177 тыс. рублей. Существенным показателем социально-экономической жизни города также является жилищное строительство. В прошлом году организациями всех форм собственности, в том числе индивидуальными застройщиками, были сданы 443 жилых дома общей площадью около 630 тыс. кв. м. Это на 8% больше, чем в 2015 году, сообщает интернет-источник.

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