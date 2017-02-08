Инфляция в Омске отстаёт от других городов

Цены на продовольственные товары в Омске в 2016 году выросли на 3,2%, на непродовольственные — 4,6%, сообщает городской департамент городской экономической политики.

Эти показатели, по мнению омских экономистов, самые низкие в Сибирском федеральном округе. В целом инфляция в Омске в прошлом году зафиксирована на отметке 4,5%.