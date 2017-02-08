Для главы Называевска покупают новый автомобиль

Чиновники приобретают автомобиль в кузове «универсал» белого цвета, причем указывается, что он должен быть произведен не ранее 2017 года. Начальная цена контракта — чуть менее 700 тысяч рублей, итоги аукциона подведут 20 февраля.

В требованиях к машине значатся механическая коробка передач, тканевая обивка салона, обогрев сидений водителя и переднего пассажира, антиблокировочная тормозная система, аудиосистема с AM/FM/CD/MP3 — проигрывателем, четыре динамика, антенна, коврики пола салона и багажника, тонировка заднего и задних боковых стекол, комплект зимней резины на дисках и так далее.

В администрации Называевска корреспонденту «СуперОмска» пояснили, что автомобиль приобретается для главы города Виктора Лупиноса:

«У нас был очень старый автомобиль, его уже нельзя было дальше использовать, поэтому приняли такое решение».

Источник финансирования — городская казна. Всего бюджет Называевска на 2017 год составляет 23,2 млн рублей, в том числе на физическую культуру и спорт отведено 25 тысяч рублей, на социальную политику — 65 тысяч, на молодежную политику и оздоровление детей — 10 тысяч.