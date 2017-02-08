Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
5 привычек, которые отбирают у вас молодость
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Трамп: мы не знаем, кто контролирует войска на востоке Украины Президент США заявил, что спецслужбы не до конца понимают, что происходит на Донбассе
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз
Алсу вернулась к работе спустя полгода после родов
Участник знаменитой телевикторины найден мертвым (фото)
Муж за волосы удержал жену, упавшую с высоты
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
СМИ: срыв перемирия на Донбассе привел к краху ВСУ
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Путин готовится к выходу к Атлантическому океану – СМИ
«Мы обеспокоены»: Путин и Трамп обсудили бои в ДНР
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
14Указ Трампа о мигрантах спровоцировал протесты
20Ситуация на юго-востоке Украины
9Колесница для королевских похорон
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
12:17 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе стали известны средние цены на бензин

УФА, 8 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Башкортостанстат опубликовал средние потребительские цены на отдельные виды нефтепродуктов в Уфе.

Согласно данным выборочного еженедельного мониторинга на 6 февраля, дизельное топливо на уфимских АЗС стоило в среднем 38,28 рубля за литр. Для сравнения: годом ранее, а точнее, 8 февраля 2016 года его можно было приобрести в башкирской столице на 6,5 процента дешевле.

Бензин марки А-76 (АИ-80) подорожал за год в Уфе на 5,7 процента и достиг 33,60 рубля за литр.

Максимальный рост в цене (на 7,1 процента) за это же время показал бензин марки АИ-92, который сегодня стоит в среднем 35,33 рубля за литр.

Бензин марки АИ-95 и выше за год поднялся в цене на пять процентов и достиг планки в 38,60 рубля за литр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
МИД Китая посоветовал США «вспомнить» историю Второй мировой
МВД отчиталось о задержании хакеров, укравших миллиард рублей
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Росавиация аннулировала лицензии двух авиакомпаний
Учитель пожаловался Чайке на угрозы и клевету Поклонской
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Стас Михайлов занялся строительным бизнесом
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь