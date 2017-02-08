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13:41 (мск), источник: АиФ Омск

Проблемные дома. В области создадут фонд для обманутых дольщиков

С начала 2017 года вступили в силу очередные поправки в закон № 214-ФЗ, который регламентирует вопросы долевого строительства. Теперь при Минстрое РФ будет создан компенсационный фонд для тех, кто может пострадать от некомпетентных застройщиков.

Организация компенсационного фонда важна для Омской области, где ситуация с проблемными домами по-прежнему остаётся тяжёлой. В регионе создана специальная рабочая группа помощи обманутым дольщикам, разработана «дорожная карта». В прошлом году в списке проблемных был 21 дом. О том, как этот вопрос решается в регионе, читайте на сайте «АиФ в Омске».

Общими усилиями областного правительства, Госжилинспекции и правоохранительных структур удалось ввести в эксплуатацию четыре жилых дома. Однако к началу 2017 года в общий список проблемных добавилось ещё пять домов. Таким образом, общее количество недостроев увеличилось и составило 22 дома.

Достроят не всё.

Складывается впечатление, что ситуация с дольщиками не сдвигается с места: шаг вперёд — шаг назад. Буквально на прошлой неделе здание регионального правительства вновь пикетировали обманутые омичи, в том числе дольщики фонда развития жилищного строительства Омской области. Дом № 8 по улице Мишина не могут сдать с 2015 года в связи с банкротством ханты-мансийской строительной фирмы. Кроме того, в технологиях строительства выявлены существенные нарушения.

«Были разработаны новые проектные решения, получено положительное заключение Госстройнадзора, в июле-августе 2017 года дом планируем заселить», — сообщает Геннадий Рабанин, директор агентства.

Этот дом в числе тех, которые находятся в высокой степени готовности. Всего таких домов пять, среди них дом № 8 в Ясной Поляне, на ул. 2-я Дачная, проспектах Космический и Комарова, 11/1.

«Другую группу домов составляют объекты, на которых работы ведутся периодически, — комментирует Сергей Кошелев, начальник управления строительства областного минстроя. — Это дома на ул. Куйбышева, 11-я Ремесленная, 10 лет Октября, 43, два дома на ул. Малиновского и дома на ул. Тарской и Перелёта, 11. И третья группа — это объекты, где строительство не ведётся».

Хватит ли денег?

Введение новых поправок в федеральный закон даёт надежды обманутым и потенциальным дольщикам. Ведь люди продолжают участвовать в сомнительным проектах несмотря на многократные предупреждения компетентных органов.

«Различные жилищно-строительные кооперативы — это лазейка для мошенников, — считает Олеся Назаренко, начальник отдела контроля за привлечением средств дольщиков ГУ Госстройнадзора Омской области. — По новым поправкам к закону застройщик, прежде чем начать сбор средств с населения, должен обратиться в Госстройнадзор. Он обязан доказать, что у него достаточный уставный капитал. Фирма также не должна находиться в реестре недобросовестных поставщиков. Только после получения разрешения от Госстройнадзора застройщик может заключить первый договор на привлечение средств частных лиц».

Самой важной поправкой в действующий закон стало создание компенсационного фонда, учредителем которого выступает Минстрой РФ. Деньги в фонд будут перечислять застройщики в объёме 1% от стоимости строительства.

1% ПЕРЕЧИСЛИТ ФИРМА В ФОНД МИНСТРОЯ РФ.

Но дело в том, что опыт создания такой «подушки безопасности» для дольщиков уже был. Так, стандартный тариф страхования договора долевого участия тоже составляет 1% от суммы сделки. В условиях, когда по всей стране ежегодно банкротятся десятки строительных компаний, страховых выплат всё равно не хватает. На вопрос, насколько эффективно будет работать компенсационный фонд, пока не сможет ответить никто.

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