Назаров: итальянцы хотят заниматься в Крыму строительством и виноделием

Об этом они заявили на встрече с сопредседателем оргкомитета по проведению Ялтинского международного экономического форума, сопредседателем общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андреем Назаровым, сообщает пресс-служба ЯМЭФ.

По словам Назарова, итальянские политики и бизнесмены одними из первых стали говорить о вреде санкций и огромных убытках, которые несет их экономика.

«Бизнес не должен пасть жертвой в угоду политических амбиций. Кому это нужно? Осенью (2016 года — ред.) Крым уже принимал крупную делегацию политиков и бизнесменов из Венето, Лигурии, Эмилии-Романьи, Ломбардии и Тосканы (после II Ялтинского форума эти регионы на уровне парламентов признали Крым частью России). Тогда они увидели своими глазами перспективы Крыма, оценили потенциал для своих компаний. Итогом прошлого визита стало четыре договора об инвестиционных проектах. По ним ведется активная работа. На III Ялтинском форуме мы представим результаты», — рассказал Назаров.

Он напомнил, что итальянские предприниматели давно работают на российском рынке и в настоящее время все больше приглядываются к Крыму.

«И уже сейчас мы начинаем переговоры о запуске новых проектов в разных сферах — от строительства до здравоохранения. В этом году на III Ялтинский форум уже заявлен приезд иностранных делегаций из 50 стран. Итальянская же делегация станет самой большой и ее члены будут почетными гостями форума. Мы планируем нанести им ответный визит, провести несколько мероприятий под эгидой Ялтинского форума, показать, что Крым открыт для новых инвестиций», — подчеркнул сопредседатель оргкомитета.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. В 2016 году в его работе приняли участие более тысячи человек из 26 стран. В ходе ЯМЭФ были подписаны 12 инвестиционных соглашений на общую сумму около 70 млрд рублей.

В этом году форум пройдет с 20 по 22 апреля.