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15:19 (мск), источник: ИА REGNUM

Жители Кубани неохотно платят за капремонт

Показатели собираемости взносов ниже среднероссийских на треть.

Источник: ИА REGNUM

В Краснодарском крае низкая собираемость взносов граждан остается по-прежнему одной из важных проблем капремонта. За последние месяцы она хоть и подросла с 47,5 до 55,1%, но в сравнении со средним показателем по стране (82,9%) выглядит крайне недостаточной. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального отделения ОНФ 8 февраля.

Как было отмечено на совещании, причиной низкой собираемости взносов в первую очередь является недоверие граждан к системе и отсутствие наглядных примеров эффективного ремонта в крае. Так, до сих пор полностью не потрачены средства на капитальный ремонт, собранные в прошлом году в Краснодарском крае. Между тем по закону должно расходоваться 90%. А трехлетний план, в том числе план на 2017 год, так и не утвержден.

Отдельно эксперты подняли проблему замены лифтового оборудования в многоквартирных домах Краснодарского края. В настоящее время всего в крае 8,8 тыс. лифтов, из которых 2,2 тыс. отработали уже 25 лет и требуют срочной замены, при этом ежегодно это число будет увеличиваться на 150 лифтов. Наибольший износ лифтов — в Армавире (49%), Сочи (48%) и Новороссийске (43%). В региональной же программе капитального ремонта Краснодарского края на 2016 год была заложена замена лишь 123 лифтов.

Учитывая такие темпы, на замену лифтов потребуется порядка 20 лет, подсчитали эксперты общественного совета при министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Сделать это быстрее можно за счет внебюджетного финансирования. Такое проект ускоренной замены лифтов в стране уже разработан. Его объем напрямую зависит от показателя собираемости в фонд капитального ремонта. Учитывая, что в Краснодарском крае на сегодня этот показатель составляет 55,1%, объем финансирования может достичь 600 млн рублей. Этих средств хватит на замену порядка 350 лифтов в 2017 году.

По итогам совещания было решено в марте этого года провести комплексное исследование проведенных по программе капитального ремонта за прошлый год работ в Краснодарском крае и оценить их эффективность.

Напомним, в 2014—2015 годах в Краснодарском крае в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов было отремонтировано 132 дома. Общая стоимость ремонта составила 514 млн рублей. На эти средства были заменены лифты, выполнен ремонт крыш, фасадов и инженерных систем. Программами на 2015−2016 годы было запланировано выполнение капитального ремонта 513 домов на общую сумму порядка 363 млн рублей. В ремонте нуждается почти 18,5 тысячи домов, это 80% многоквартирного фонда края.

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