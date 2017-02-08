Жители Кубани неохотно платят за капремонт
Показатели собираемости взносов ниже среднероссийских на треть.
Показатели собираемости взносов ниже среднероссийских на треть.
В Краснодарском крае низкая собираемость взносов граждан остается
Как было отмечено на совещании, причиной низкой собираемости взносов в первую очередь является недоверие граждан к системе и отсутствие наглядных примеров эффективного ремонта в крае. Так, до сих пор полностью не потрачены средства на капитальный ремонт, собранные в прошлом году в Краснодарском крае. Между тем по закону должно расходоваться 90%. А трехлетний план, в том числе план на 2017 год, так и не утвержден.
Отдельно эксперты подняли проблему замены лифтового оборудования в многоквартирных домах Краснодарского края. В настоящее время всего в крае 8,8 тыс. лифтов, из которых 2,2 тыс. отработали уже 25 лет и требуют срочной замены, при этом ежегодно это число будет увеличиваться на 150 лифтов. Наибольший износ лифтов — в Армавире (49%), Сочи (48%) и Новороссийске (43%). В региональной же программе капитального ремонта Краснодарского края на 2016 год была заложена замена лишь 123 лифтов.
Учитывая такие темпы, на замену лифтов потребуется порядка 20 лет, подсчитали эксперты общественного совета при министерстве строительства и
По итогам совещания было решено в марте этого года провести комплексное исследование проведенных по программе капитального ремонта за прошлый год работ в Краснодарском крае и оценить их эффективность.
Напомним, в 2014—2015 годах в Краснодарском крае в рамках реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов было отремонтировано 132 дома. Общая стоимость ремонта составила 514 млн рублей. На эти средства были заменены лифты, выполнен ремонт крыш, фасадов и инженерных систем. Программами на 2015−2016 годы было запланировано выполнение капитального ремонта 513 домов на общую сумму порядка 363 млн рублей. В ремонте нуждается почти 18,5 тысячи домов, это 80% многоквартирного фонда края.