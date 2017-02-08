Россия намерена облегчить импорт молдавского вина
Федеральная таможенная служба собирается отменить ограничения компетенции акцизных постов на оформление импорта молдавских вин, которые были введены приказом N 2266 в 2010 году.
Федеральная таможенная служба собирается отменить ограничения компетенции акцизных постов на оформление импорта молдавских вин, которые были введены приказом N 2266 в 2010 году.
Проект ведомственного акта появился на сайте оценки регулирующего воздействия 1 февраля. В настоящее время только четыре акцизных поста в России имеют полномочия оформлять импорт вин, произведенных в Молдове.
Вопросы к качеству молдавских вин у Роспотребнадзора возникали неоднократно, со стороны Молдовы, однако, звучали обвинения в политизированности решений об ограничении импорта, отмечает портал.
В очередной раз запрет на импорт молдавских вин был введен в 2013 году. В 2015 Роспотребнадзор разрешил пяти молдавским предприятиям возобновить поставки вина в Россию. Но по приказу ФТС шестилетней давности только у четырех акцизных постов сохранилось право оформлять молдавские вина Алабинского, Боровского, Брянского и
Менеджер клиентского отдела Елена Постоленко компании International Logistic Systems рассказала об особенностях, сопровождающих процесс импорта молдавского вина в настоящее время:
Портал Провэд.рф проанализировал статистику импорта виноградных вин за последние 6 лет, начиная с 2010, когда компетенции постов были ограничены. В минувшем году Молдова вошла в пятерку лидеров по поставкам вина в Россию (приведены данные за 3 квартала 2016 года, поскольку ФТС пока не опубликовала сведения за последний квартал). 18,6 тыс. литров молдавского вина поступило в Россию за этот период.
После падения объемов поставок Молдова наверстала позиции, хотя и не перегнала рекордный за рассматриваемый период показатель 40,7 тыс. литров вина в 2010 году. Безоговорочным лидером по поставкам вина в 2016 году стала Испания, экспортировавшая в Россию 101,6 тыс. литров вина за 9 месяцев. За ней следуют Италия и Франция, а пятерку лидеров замкнула Южная Африка.