Россия намерена облегчить импорт молдавского вина

Проект ведомственного акта появился на сайте оценки регулирующего воздействия 1 февраля. В настоящее время только четыре акцизных поста в России имеют полномочия оформлять импорт вин, произведенных в Молдове.

Вопросы к качеству молдавских вин у Роспотребнадзора возникали неоднократно, со стороны Молдовы, однако, звучали обвинения в политизированности решений об ограничении импорта, отмечает портал.

В очередной раз запрет на импорт молдавских вин был введен в 2013 году. В 2015 Роспотребнадзор разрешил пяти молдавским предприятиям возобновить поставки вина в Россию. Но по приказу ФТС шестилетней давности только у четырех акцизных постов сохранилось право оформлять молдавские вина Алабинского, Боровского, Брянского и Северо-Западного Центральной акцизной таможни.

Менеджер клиентского отдела Елена Постоленко компании International Logistic Systems рассказала об особенностях, сопровождающих процесс импорта молдавского вина в настоящее время: Во-первых, таможенное оформление возможно только на 4 постах. Во-вторых, с точки зрения подтверждения качества особый порядок. Заводы, которые производят вина, сперва получают разрешение Роспотребнадзора на экспорт. Каждый вид продукции должен получить свое разрешение. Далее при таможенном оформлении производится отбор проб, идёт повторная экспертиза. И разрешение выдается на каждую конкретную партию, хотя ранее давалось в общем на наименование. Теоретически снятие ограничений по постам имеет положительные последствия. Но с точки зрения логистики Брянский акцизный пост, который оформляет молдавские вина, и так самый удобный для импорта из Молдовы. Плюс большинство импортеров расположены в центральной части России, и им Москва удобна для оформления.

Портал Провэд.рф проанализировал статистику импорта виноградных вин за последние 6 лет, начиная с 2010, когда компетенции постов были ограничены. В минувшем году Молдова вошла в пятерку лидеров по поставкам вина в Россию (приведены данные за 3 квартала 2016 года, поскольку ФТС пока не опубликовала сведения за последний квартал). 18,6 тыс. литров молдавского вина поступило в Россию за этот период.

После падения объемов поставок Молдова наверстала позиции, хотя и не перегнала рекордный за рассматриваемый период показатель 40,7 тыс. литров вина в 2010 году. Безоговорочным лидером по поставкам вина в 2016 году стала Испания, экспортировавшая в Россию 101,6 тыс. литров вина за 9 месяцев. За ней следуют Италия и Франция, а пятерку лидеров замкнула Южная Африка.