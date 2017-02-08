8 миллионов были похищены при ремонте Публичной библиотеки в Челябинске

Ремонт Публичной библиотеки обернулся уголовным делом о мошенничестве на 8 миллионов рублей, сообщают в региональном министерстве культуры.

Хищения были выявлены во время аудиторской проверки. Специалисты обнаружили в документах до 2010 года завышение объёмов выполненных работ и подмену материалов на более дешёвые. С этими данными министерство культуры обратилось в правоохранительные органы.

«Учреждение регулярно получало суммы для ремонта по программе охраны памятников культурного наследия. Многие работы действительно были выполнены, но, как оказалось, не в полном объеме и не совсем качественно», отмечает министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Напомним, летом 2016 года заместителя директора и главного инженера одного из челябинских театров заподозрили в получении взяток от подрядчика за подписание актов приёмки отреставрированных помещений.