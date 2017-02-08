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13:13 (мск), источник: Noi.md

Кредиты в Молдове продолжают дешеветь

Кредиты в Молдове в национальной и иностранной валюте продолжают дешеветь, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

По данным Нацбанка Молдовы, в частности, средневзвешенная процентная ставка по новым кредитам в леях в декабре 2016 г. составила 11,74%, уменьшившись на 0,82 процентного пункта в сравнении с предыдущим месяцем, а также сократившись на 3,84 п.п. по сравнению с декабрем предыдущего года.

Как отмечают в НБМ, кредиты, выданные на срок от 2-х до 5-ти лет, были наиболее привлекательными и востребованными. Их доля в декабре 2016 г. составила 40,94% от общего объема кредитов в национальной валюте. Они выдавались по средней ставке 11,28%, что на 1,09 п.п. ниже показателя предыдущего месяца.

Наибольшая часть вновь выданных кредитов в национальной валюте в декабре 2016 г. была представлена кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 11,72%, которые составили 61,19% от общего объема кредитов в леях. В то же время средняя процентная ставка по кредитам в леях, выданным физическим лицам, составила 11,78%.

По данным НБМ, в то же время средневзвешенная процентная ставка по выданным в декабре 2016 г. кредитам в иностранной валюте составила 5,29%, сократившись на 0,06 п.п. в сравнении с предыдущим месяцем, а также уменьшившись на 1,63 п.п. в сравнении с декабрем предыдущего года.

Объем новых кредитов в иностранной валюте в декабре 2016 г. был представлен преимущественно займами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 5,28% годовых, доля которых составила 99,7% в общем объеме кредитов в иностранной валюте.

Наиболее востребованными в декабре 2016 г. были кредиты в инвалюте на срок от 1-го года до 2-х лет, которые составили 46,26% от общего объема выданных кредитов в валюте и выдавались по средней процентной ставке 5,39% годовых.

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