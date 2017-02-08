В Кишиневе откроется новый торговый центр с 3-мя бассейнами на крыше
В Кишиневе откроется новый
В Кишиневе откроется новый
Молл планируют запустить в марте 2017 года, он располагается на Буюканах, в здании бывшего завода Альфа.
По словам представителей компании Alfa City Shopping Mall — каждые три месяца будет открываться по одному этажу, в итоге, к концу года откроются все 4 этажа.
Торговый центр будет разделен на зоны:
1 этаж — одежда, обувь и аксесуары.
2 этаж — одежда, игрушки и зона для детей.
3 этаж — рестораны и бары.
4 этаж — 3 бассейна, которые будут работать круглый год.
Кроме этого, сообщается, что впервые в Молдове в молле будут установлены 3D-полы.