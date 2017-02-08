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13:32 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе откроется новый торговый центр с 3-мя бассейнами на крыше

В Кишиневе откроется новый торгово-развлекательный центр Alfa City Shopping Mall, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

Молл планируют запустить в марте 2017 года, он располагается на Буюканах, в здании бывшего завода Альфа.

По словам представителей компании Alfa City Shopping Mall — каждые три месяца будет открываться по одному этажу, в итоге, к концу года откроются все 4 этажа.

Торговый центр будет разделен на зоны:

1 этаж — одежда, обувь и аксесуары.

2 этаж — одежда, игрушки и зона для детей.

3 этаж — рестораны и бары.

4 этаж — 3 бассейна, которые будут работать круглый год.

Кроме этого, сообщается, что впервые в Молдове в молле будут установлены 3D-полы.

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