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13:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Долги за свет и тепло спишут с банковских карт свердловчан

Без предупреждения.

Источник: УралИнформБюро

Свердловчане, копящие коммунальные долги, рискуют недосчитаться средств на своих банковских картах. Постановление о списании задолженности по упрощенной процедуре 27 декабря 2016 года принял Верховный суд РФ.

Теперь ресурсоснабжающие организации могут в ускоренном порядке, за несколько дней, получить судебный приказ без проведения заседаний и вызова в суд взыскателя и должника. Принудительно будут взыскиваться все неоплаченные платежи за последние 10 лет. В случае необходимости делается запрос к приставам для выяснения, где у должника есть счета. Банк обязан исполнить судебный приказ.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе Свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», за 2016 год в ПАО «Сбербанк России» направлено 18 990 исполнительных листов о взыскании с физических лиц задолженности за энергоресурсы на 210,5 миллиона рублей. С расчетных счетов неплательщиков удержано более 82 миллионов рублей, в том числе по 6 664 исполнительным листам задолженность погашена полностью (64,3 миллиона).

На сегодня свердловчане не заплатили за тепло свыше 215 миллионов рублей, за свет — более 1 миллиарда. Общая дебиторская задолженность перед Свердловским филиалом «Т Плюс» за тепловую энергию на начало 2017 года перевалила за 7,581 миллиарда рублей, за электроэнергию — 6,8 миллиарда.

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