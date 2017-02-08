Долги за свет и тепло спишут с банковских карт свердловчан
Без предупреждения.
Без предупреждения.
Свердловчане, копящие коммунальные долги, рискуют недосчитаться средств на своих банковских картах. Постановление о списании задолженности по упрощенной процедуре 27 декабря 2016 года принял Верховный суд РФ.
Теперь ресурсоснабжающие организации могут в ускоренном порядке, за несколько дней, получить судебный приказ без проведения заседаний и вызова в суд взыскателя и должника. Принудительно будут взыскиваться все неоплаченные платежи за последние 10 лет. В случае необходимости делается запрос к приставам для выяснения, где у должника есть счета. Банк обязан исполнить судебный приказ.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
На сегодня свердловчане не заплатили за тепло свыше 215 миллионов рублей, за свет — более 1 миллиарда. Общая дебиторская задолженность перед Свердловским филиалом «Т Плюс» за тепловую энергию на начало 2017 года перевалила за 7,581 миллиарда рублей, за электроэнергию — 6,8 миллиарда.