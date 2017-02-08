Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тарифы на тепло в России вырастут на 30%
Хлоргексидин вызывает аллергию
Яна Поплавская стала участницей реалити-шоу «Рублево-Бирюлево»
Как сейчас живет Владимир Политов из группы "На-На"
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Лыжник выжил после падения с 40-метровой высоты И записал это на видео
Дочери Ксении Бородиной предложили заменить Лену Летучую
Пять ошибок, которыми родители портят ребенку сон
В Гонконге вошло в моду жилье площадью в 2 кв. метра
Необычные здания-спирали (фото)
«Разрыв произошел быстрее, чем ожидали»: СМИ о США и Украине
"И нет проблем!": Трамп открестился от РФ и Путина
Узнать все: Николь Кидман напишет откровенную автобиографию
СМИ: у Памелы Андерсон роман с Джулианом Ассанжем
Силовики ДНР по горячим следам вышли на убийц Гиви – СМИ
Убит Гиви: минобороны ДНР раскрывает подробности
Самый дорогой Mercedes G-класса: эксклюзивные фото и видео
Как доехать из Москвы до Питера за 900 рублей
Фоторепортажи
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
12«Шедевры Византии» представили в Третьяковской галерее
8Испанские демоны пробуждают весну
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
13:28 (мск), источник: Om1.ru

Минстрой назвал план по реализации масштабного ремонта дорог в Омске

Программа утверждена, однако до мая в нее могут вноситься изменения.

Источник: Om1.ru

Как рассказал сегодня, 8 февраля, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов, региональный проект «Безопасные и качественные дороги», разработанный в рамках одноименной федеральной программы в целом принят. Изначально предполагалось, что ремонт затронет омские магистрали и в радиусе 100 км от города, но «окружность» решили сократить вдвое и сконцентрироваться на работах в радиусе 50 км.

Всего нужно будет отремонтировать 1 257 км дорог, из которых 44% — наибольшей загруженности. В программу вошло 40% дорог регионального значения, 16% — федерального, а остальное — городские улицы. Из них сейчас соответствует нормативным требованиям 34%. В результате реализации программы этот показатель должен достичь 56%. Это первое, что нужно решить. Если не брать в норматив федеральные трассы, состояние которых лучше, то — 50%.

Второй частью программы будет работа по снижению вдвое количества мест концентрации ДТП, то есть мест, где в течение года произошло 3 аварии одного вида или 5 разных, при которых пострадали люди. Из 70 обозначенных мест 64 находятся в Омске.

В-третьих, необходимо снизить на 0,4% долю дорог, работающих в режиме перегрузки в час пик. В-четвертых, увеличить на 40% долю граждан, удовлетворенных состоянием дорог.

Таковы ближайшие планы на 2017−2018 годы, а вся программа рассчитана до 2025 года. Цена вопроса осталась та же: за 9 лет омская агломерация получит в общей сложности 18 млрд рублей. По миллиарду ежегодно будет направлено на дороги города и трассы в радиусе 50 км. При этом до мая возможно вносить изменения и предложения в программу, но, как пояснил Христолюбов, они относительно не затратны.

Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области:

 — Первый этап охватывает 2017−2018 года. Это малозатратные мероприятия, направленные на улучшение состояния дорог и уменьшение числа ДТП. Затем начнутся более капиталоемкие: реконструкция и строительство дорог, линий освещения, ливневой канализации. Сейчас стоит задача проработать мероприятия на первые два года.

Так, в этом году будут отремонтированы 32 улицы протяженностью 228 км, или это 1 790 000 м² (в прошлом году было сделано 1 200 000 м2). Всего по агломерации — 404 км, или 3 млн м2. В рамках программы на ближайшие два года запланировано обустройство 15 мест концентрации ДТП техническими средствами обеспечения безопасности движения: 3 км пешеходных ограждений, 19 000 м² разметки, 639 знаков, а также строительство пяти светофоров, обустройство 30 нерегулируемых пешеходных переходов светофорами типа Т.7 вблизи детских учреждений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Аномальные морозы до 40 градусов задержатся в Омской области до Дня Валентина
В ДНР погиб командир батальона «Сомали» Гиви
Госдума одобрила бессрочную приватизацию жилья
Путин убежден в неизбежности прекрасного будущего России
Суд признал Навального виновным по «делу “Кировлеса”»
Нигерийские пираты захватили в заложники моряков из России
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
Кремль пообещал «жестко отреагировать» на угрозы Алексею Учителю
Спорт
«Спартак» покажут на «Матч ТВ»: обзор сборов Накануне Массимо Каррера поведал много интересного о составе и тактике. В частности, итальянец сказал, что по состоянию на сегодняшний день других новичков не будет
Авто
Новый Hyundai Solaris: первые реальные впечатления Мы протестировали две самых интересных версии народного любимца
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Умер актер из «Санта Барбары» и «Звездного крейсера Галактика» После борьбы с онкологическим заболеванием скончался актер, номинант «Золотого глобуса» Ричард Хэтч, снявшийся во многих популярных телесериалах
Недвижимость
Как получить бесплатную землю и что с ней делать?
Счетчики будут передавать показания автоматически
Сбербанк подал иск о банкротстве петербургского застройщика
Правительство одобрило бессрочную приватизацию жилья
Леди
Как одеваться на свадьбу зимой (фото) Ваши друзья не смогли дождаться теплого времени года и решили отпраздновать свадьбу зимой? Рассказываем, какой наряд выбрать
Дети
Алла Довлатова готовится стать мамой в четвертый раз Прибавление в семье телеведущей ожидается в начале лета.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь