Минстрой назвал план по реализации масштабного ремонта дорог в Омске

Как рассказал сегодня, 8 февраля, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области Дмитрий Христолюбов, региональный проект «Безопасные и качественные дороги», разработанный в рамках одноименной федеральной программы в целом принят. Изначально предполагалось, что ремонт затронет омские магистрали и в радиусе 100 км от города, но «окружность» решили сократить вдвое и сконцентрироваться на работах в радиусе 50 км.

Всего нужно будет отремонтировать 1 257 км дорог, из которых 44% — наибольшей загруженности. В программу вошло 40% дорог регионального значения, 16% — федерального, а остальное — городские улицы. Из них сейчас соответствует нормативным требованиям 34%. В результате реализации программы этот показатель должен достичь 56%. Это первое, что нужно решить. Если не брать в норматив федеральные трассы, состояние которых лучше, то — 50%.

Второй частью программы будет работа по снижению вдвое количества мест концентрации ДТП, то есть мест, где в течение года произошло 3 аварии одного вида или 5 разных, при которых пострадали люди. Из 70 обозначенных мест 64 находятся в Омске.

В-третьих, необходимо снизить на 0,4% долю дорог, работающих в режиме перегрузки в час пик. В-четвертых, увеличить на 40% долю граждан, удовлетворенных состоянием дорог.

Таковы ближайшие планы на 2017−2018 годы, а вся программа рассчитана до 2025 года. Цена вопроса осталась та же: за 9 лет омская агломерация получит в общей сложности 18 млрд рублей. По миллиарду ежегодно будет направлено на дороги города и трассы в радиусе 50 км. При этом до мая возможно вносить изменения и предложения в программу, но, как пояснил Христолюбов, они относительно не затратны.

Дмитрий Христолюбов, начальник управления дорожного комплекса министерства строительства и ЖКК Омской области:

— Первый этап охватывает 2017−2018 года. Это малозатратные мероприятия, направленные на улучшение состояния дорог и уменьшение числа ДТП. Затем начнутся более капиталоемкие: реконструкция и строительство дорог, линий освещения, ливневой канализации. Сейчас стоит задача проработать мероприятия на первые два года.

Так, в этом году будут отремонтированы 32 улицы протяженностью 228 км, или это 1 790 000 м² (в прошлом году было сделано 1 200 000 м2). Всего по агломерации — 404 км, или 3 млн м2. В рамках программы на ближайшие два года запланировано обустройство 15 мест концентрации ДТП техническими средствами обеспечения безопасности движения: 3 км пешеходных ограждений, 19 000 м² разметки, 639 знаков, а также строительство пяти светофоров, обустройство 30 нерегулируемых пешеходных переходов светофорами типа Т.7 вблизи детских учреждений.