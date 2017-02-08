В Казани купили новые автобусы, которые не позволяют ездить с открытыми дверями

Так, в прошлом году было приобретено 108 автобусов «МАЗ-203», 22 односекционных трамвайных вагона и 70 троллейбусов.

— Все автобусы соответствуют передовым стандартам качества с двигателем экологического стандарта Евро-5, — отметил Абдулхаков.

Кроме этого, производители доработали новые автобусы таким образом, чтобы повысить уровень безопасности пассажиров.

— Например, чтобы исключить ситуацию, когда автобус трогается с места с открытой дверью, новые машины оснащены автоматикой, которая позволяет водителю начать движение только после полного закрывания дверей, — добавил спикер.

Также коробка передач новых автобусов исключает возможность срываться с места сразу на второй передаче.

По словам Абдулхакова, весь закупаемый транспорт — низкопольный, с выдвижными аппарелями для доступности маломобильных пассажиров.